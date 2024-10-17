В Киевской области лесник нашел снаряд и мину. Подробности и фото

В Вышгородском районе Киевской области лесник при обходе участка обнаружил снаряд и минометную мину. Чтобы изъять взрывоопасные предметы, на место вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Боеприпасы были осторожно транспортированы для дальнейшего уничтожения.

"В лесу возле села Ровжи в Вышгородском районе Киевской области лесник обнаружил настоящую опасность – артиллерийский снаряд и минометную мину (времен Второй мировой войны. – Ред.). К счастью, мужчина не растерялся и сразу сообщил, кому нужно", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что саперы оперативно прибыли на место происшествия и изъяли взрывоопасные находки.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области местные жители во время сбора грибов обнаружили обломки ракеты. Во втором районе лесник обнаружил гранатометный выстрел.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области местный житель во время сбора грибов обнаружил взрывоопасный предмет. Саперы установили, что им оказалась кассетная авиабомба SD-1.

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