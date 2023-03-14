В Киевской области легковушка сбила лося: момент ДТП зафиксировала камера. Видео

В Киевской области произошла авария с участием легковушки и лося. Предварительно, зверь неожиданно выскочил на дорогу.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства необычного происшествия установят стражи порядка (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"13 марта на автодороге Киев–Обухов произошло дорожно-транспортное происшествие. Животное выбежало из леса и бросилось под колеса машины. В результате столкновения пострадавших и травмированных нет. Водитель автомобиля Audi отделался легким испугом, животное сбежало в лес", – рассказали в полиции.

Кроме того, правоохранители напомнили, что весной начинается сезонная миграция лосей. Поэтому возможно появление животных на территории населённых пунктов. Водителей призвали быть внимательными и аккуратными на дороге.

Напомним, в поселке Калита Киевской области спасли упавшего в колодец кота. Чтобы помочь четвероногому, бойцы ГСЧС спускались на глубину 12 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области бойцы ГСЧС помогли коту, который залез на дерево и трое суток не мог самостоятельно слезть. Спасенное животное передали зоозащитникам.

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