В Киевской области легковушка протаранила бетонные блоки и загорелась: есть пострадавшая. Фото

В Белоцерковском районе Киевской области во вторник, 4 мая, легковушка протаранила бетонные блоки. В результате ДТП машина загорелась, водителя с травмами госпитализировали в больницу.

Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины.

Как рассказали спасатели, 4 июня в 2:07 в них поступило сообщение о пожаре на автодороге Киев-Одесса, 78 км Белоцерковского района области.

"По прибытию спасателями было установлено, что горит легковой автомобиль Mitsubishi, в результате ДТП. В результате происшествия был обнаружен водитель, 1997 года рождения, который с травмами разной степени тяжести каретой скорой помощи был доставлен в лечебное учреждение. Пожар ликвидирован в 2:25", – уточнили в ГСЧС.

На опубликованном фото можно увидеть, что машина на скорости протаранила бетонные блоки.

Напомним, в Киеве на съезде с Жулянского путепровода произошла авария с участием легковушки и мотоцикла патрульной полиции. В результате столкновения правоохранителя госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области водитель легковушки едва не сбил пешехода, а затем на скорости протаранил стену дома. Как оказалось, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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