В Киевской области легковушка на скорости протаранила бетонный отбойник. Фото

В Белоцерковском районе Киевской области на 63 километре автодороги Киев-Одесса автомобиль Volkswagen на скорости протаранил бетонный отбойник. В результате аварии водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Причины ДТП установят следователи.

"На 63 километре автодороги Киев-Одесса, 31-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь в направлении города Одесса, допустил наезд на разделительный бетонный отбойник. В результате ДТП, водитель с многочисленными травмами был госпитализирован в Белоцерковскую местную больницу", – говорится в сообщении.

Напомним, в поселке Ворзель Киевской области микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter сбил велосипедиста и скрылся с места аварии. Пострадавшего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, но впоследствии от полученных травм потерпевший скончался.

В Печерском районе Киева во вторник, 24 января, произошла авария с участием 6 автомобилей. Предварительно было установлено, что виновник ДТП не справился с управлением грузовика из- за неисправной тормозной системы. В селе Колесниково Киевской области легковушка на скорости протаранила дерево. Чтобы деблокировать тело погибшего водителя, на место ДТП вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бородянке Киевской области автомобиль Skoda сбил мужчину, переходившего дорогу на неосвещенном участке улицы. От полученных травм пешеход погиб на месте аварии.

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