В Киевской области курение в постели привело к трагедии. Подробности и фото
В Барышевской общине Киевской области произошел пожар в частном доме. Во время тушения огня спасатели в комнате обнаружили тело владелицы жилья.
Обстоятельства трагического случая установят следователи. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.
"12 декабря, около 22:35 часов в полицию поступило сообщение о возгорании частного дома в селе Парышков. На месте происшествия работали спасатели. Во время тушения пожара было обнаружено тело женщины. Правоохранители установили личность погибшей – ею оказалась 66-летняя владелица дома", – рассказали в пресс-службе.
В полиции добавили, что предварительно возгорание произошло из-за курения в постели, однако окончательные выводы по поводу пожара предоставят работники ГСЧС. По этому факту начато уголовное производство.
Напомним, в Подольском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли супругов и их собачку.
Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили в одной из комнат тело женщины.
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