В Киевской области курение в постели привело к трагедии. Подробности и фото

В Барышевской общине Киевской области произошел пожар в частном доме. Во время тушения огня спасатели в комнате обнаружили тело владелицы жилья.

Видео дня

Обстоятельства трагического случая установят следователи. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

"12 декабря, около 22:35 часов в полицию поступило сообщение о возгорании частного дома в селе Парышков. На месте происшествия работали спасатели. Во время тушения пожара было обнаружено тело женщины. Правоохранители установили личность погибшей – ею оказалась 66-летняя владелица дома", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что предварительно возгорание произошло из-за курения в постели, однако окончательные выводы по поводу пожара предоставят работники ГСЧС. По этому факту начато уголовное производство.

Напомним, в Подольском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли супругов и их собачку.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили в одной из комнат тело женщины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!