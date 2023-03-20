В Киевской области бойцы ГСЧС спасли из задымленной квартиры мужчину и его кота. Фото

В Броварах Киевской области бойцы ГСЧС спасли из задымленной квартиры мужчину и его кота. Трагедия едва не произошла из-за подгоревшей еды на газовой плите.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Пожар был ликвидирован за считанные минуты.

Как рассказали спасатели, 19 марта в 22:23 им поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на 8-м этаже жилого дома в городе Бровары на улице Марии Лагуновой.

"По прибытии спасатели установили, что возгорание произошло на газовой плите в результате подгорания еды. В квартире был обнаружен мужчина 1959 года рождения, которого пожарные вывели на свежий воздух и передали работникам медицинской службы. Также во время осмотра помещения был обнаружен кот. Животное передали владельцу", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Борисполе Киевской области в четверг, 16 марта, возник пожар на территории автозаправочной станции. Загорелся бензовоз, в котором было 10 тыс. литров горючего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в четверг, 16 марта, во дворе многоэтажного дома загорелся автомобиль. В какой-то момент в пылающей машине взорвался неизвестный предмет.

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