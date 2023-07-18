В Киевской области бойцы ГСЧС спасли 11-летнюю девочку во время пожара в многоэтажке. Фото

В пгт Глеваха Киевской области в понедельник, 17 июля, произошел пожар в четырехэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли 11-летнюю девочку, которая находилась на балконе из-за сильного задымления в комнате.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Предварительно, пожар возник вследствие короткого замыкания в роутере.

По словам спасателей, информация о возгорании в пгт Глеваха по улице Вокзальной к ним поступила 17 июля в 17:26.

"По прибытии на место происшествия установлено, что пожар возник в квартире на четвертом этаже четырехэтажного жилого дома. На балконе находится ребенок, в комнатах сильное задымление. Спасатели по стремянке сняли девочку и передали ее медицинским работникам", – рассказали в ГСЧС.

Возгорание было локализовано в 17:50 и полностью ликвидировано в 17:56.

Напомним, в поселке Козин в Киевской области в четверг, 13 июля, возник пожар на территории элитного комплекса отдыха Queen Country Club. Предварительно, загорелось одно из зданий заведения. К вечеру пожар был ликвидирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева в понедельник, 17 июля, на АЗС загорелся автомобиль Skoda. Событие произошло на улице Набережно-Луговой.

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