В Киеве злоумышленники воруют зеркала у авто и предлагают их выкупить. Фото

В Киеве зафиксировали новый вид воровства из автомобилей. Злоумышленники срывают зеркала бокового вида и оставляют записку с предложением их выкупить обратно.

Об этом сообщил Telegram-канал Kievmap. Инцидент произошел в Оболонском районе Киева.

"Новый вид воровства на Маршала Тимошенко, 4 – срывают зеркала машин и оставляют номер, по которому можно выкупить их назад. До этого такое делали только с номерами", – говорится в сообщении.

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В полиции OBOZREVATEL рассказали, что от такого вида преступлений больше всего страдают автомобили элитных марок, запчасти к которым очень дорогие.

"Это чаще всего Range Rover и Porsche. Злоумышленникам помогает тот факт, что зеркала на этих машинах крепятся таким образом, что их очень легко снять – достаточно отковырнуть отверткой и забрать", – уточнил наш собеседник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине подростки ради просмотров в социальной сети TikTok снимали видео, как воруют колпачки у автомобилей.