В Киеве женщина провалилась в яму с кипятком. Видео

В Оболонском районе Киева в результате прорыва трубы пожилая женщина провалилась в яму с кипятком. Событие произошло недалеко от станции метро "Героев Днепра".

Об этом сообщил Telegram-канал KIEVMAP. На опубликованном видео видно, что пострадавшую сразу же оттащили от места происшествия неравнодушные киевляне (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Прорыв трубы произошел возле многоэтажного дома на участке между стоянкой и дорогой. Как сильно пострадала женщина, на данный момент не известно.

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В пресс-службе "Киевтеплоэнерго" OBOZREVATEL сообщили, что к ним не поступало никаких обращений относительно инцидента с женщиной.

"О происшествии компании стало известно из социальных сетей и от Контактного центра города Киева 15-51. Известно, что женщина за медицинской помощью не обращалась. В случае поступления обращения от пострадавшей компания готова рассматривать его и совместно выяснять все обстоятельства происшествия", – подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что аварийная бригада уже приступила к ликвидации прорыва. На время проведения ремонта снабжение горячей воды приостановлено для 11 жилых домов.

Напомним, в Оболонском районе Киева во вторник, 22 июня, в результате прорыва трубы образовался большой фонтан. Была повреждена магистральная теплосеть на территории предприятия СТ-2. Инцидент произошел на улице Электриков, к счастью, никто не пострадал.

В столице 27 мая возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza прорвало трубу. В результате происшествия на дороге образовалась огромная яма, а часть улицы Антоновича была залита водой. Инцидент произошел во время гидравлических испытаний сетей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева во вторник, 29 июня, из-за прорыва трубы, водой залило проезжую часть.