В Киеве женщина лишилась почти 300 тысяч после звонка: детали происшествия

Жительница Святошинского района Киева потеряла все свои сбережения из-за мошенника. Для того, чтобы выманить деньги, ему понадобился всего один телефонный звонок.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло 7 февраля. "77-летней женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь с зятем попали в дорожно-транспортное происшествие, поэтому срочно нужны деньги на их лечение", – рассказал наш собеседник.

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Перепуганная женщина назвала мошеннику свой адрес, а когда тот приехал, отдала все сбережения – более 275 тыс. гривен (часть суммы была в долларах).

В тот же день жертвой преступника стала и 84-летняя жительница Соломенского района столицы. "В этом случае мошенник представился сотрудником полиции. Он сказал пожилой женщине, что ее дочка и зять стали виновниками аварии, в которой погиб человек. А для того, чтобы "решить вопрос", нужны деньги", – рассказал источник.

Когда мошенник приехал домой к своей жертве, та отдала ему тысячу долларов и 30 тыс. гривен.

Эта схема преступников под названием "Родственник в беде" хорошо известна правоохранителям. Ее жертвами ежегодно становятся сотни украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, мошенники играют на доверчивости жителей разных регионов Украины и легко их обманывают. И если одним аферистам для этого требуется личный контакт, то другие "работают" удаленно – зачастую находясь за сотни километров от своих жертв.