В Киеве "заминировали" здание университета Драгоманова: студентов срочно эвакуировали. Видео

В Шевченковском районе Киева в понедельник, 4 октября, неизвестный сообщил о минировании здания Национального педагогический университет имени М. П. Драгоманова. Учащихся и персонал вывели на улицу.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе столичной полиции. Информация о минировании поступила на электронную почту Службы безопасности Украины (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Информация поступила около 8:20. Сейчас она проверяется", - рассказали в полиции.

Как написал Telegram-канал Киев. Главное. Политика, на место происшествия вызвали правоохранителей и спасателей..

Видео дня

"Утро начинается с минирования. На сей раз заминировали университет Драгоманова. Всех вывели на улицу, на месте работают специалисты", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что студенты стоят возле здания университета, а также на месте происшествия находятся спасатели.

Напомним, 5 мая, в Киеве станцию метрополитена "Майдан Незалежности" временно закрывали для пассажиров на вход и выход. В полицию поступил звонок о минировании. Через некоторое время правоохранители сняли оцепление с Майдана Незалежности, а опасных предметов не нашли.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 7 мая, неизвестный сообщил о минировании 9 торговых центров и станций метро в Киеве.