В Киеве заминировали один из институтов, студентов срочно эвакуировали. Видео

В Подольском районе Киева в вторник, 14 сентября, неизвестный сообщил о минировании здания одного из учебных заведений. Была проведена эвакуация учащихся.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. На место происшествия вызвали взрывотехников (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Около 9:00 на электронную почту Национальной полиции Украины пришло письмо с сообщением о минировании одного из учебных заведений в Подольском районе. Здание расположено на переулке Звездном, 1/5", – рассказал наш собеседник.

Как уточнил Telegram-канал Киев Оперативный, неизвестный сообщил о минировании Киевского института бизнеса и технологий.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что учащиеся покидают здание. На месте происшествия приехали правоохранители и спасатели.

В пресс-службе полиции Киева информацию об инциденте подтвердили и сообщили, что из учебного заведения были эвакуированы более 100 человек, среди которых студенты, учителя и другие работники.

Напомним, ранее в Днепропетровской области мужчина "заминировал" дом бывшей девушки и требовал выкуп.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Славутич Киевской области правоохранители провели обыск у 36-летнего мужчины, возможно, причастного к "минированию" Чернобыльской АЭС.