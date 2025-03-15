В Киеве закрыли на вход шесть наземных станций 'красной линии' метро: что случилось

Утром 15 марта в Киеве закрыли на вход несколько наземных станций метрополитена. Ограничения затронули "красную линию", причина - в повреждении пути метрополитена, которое произошло в результате падения одного из элементов Дарницкого путепровода, который сейчас демонтируют.

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Возобновить полноценную работу метро обещают в течение 4-5 часов. Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена.

На вход на 06:30 утра 15 марта закрыты на вход для пассажиров шесть наземных станций "красной" ветки метро. Между станциями "Лесная" и "Днепр" временно не курсируют поезда.

"Во время демонтажных работ Дарницкого путепровода один из его элементов попал на пути метрополитена и частично его повредил. На месте работают все необходимые специалисты для ликвидации последствий", – говорится в сообщении.

В Киевском метрополитене пообещали известить дополнительно о возобновлении движения поездов по наземному участку метрополитена. Ориентировочно восстановительные работы планируют провести в течение 4-5 часов.

Напомним, 9 марта в Киеве закрыли три станции метро. Причиной послужила гибель пассажира в подземке. Трагедия произошла на станции метро "Вырлица". По данным КМВА, мужчина несанкционированно прошел в тоннель при движении поездов.

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