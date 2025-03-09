В Киеве закрыли три станции метро: пассажир, попавший под поезд, погиб

Вечером, 9 марта, три столичных станции метро закрыли на вход. А именно "Вырлицу", "Бориспольскую" и "Красный хутор".

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Об этом сообщили в КГГА. Отмечается, что на станции метро "Вырлица" пассажир попал под поезд. О его состоянии пока ничего не известно.

"Станции метро "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор" закрыты на вход для пассажиров. Движение поездов "зеленой линии" организовано между станциями "Сырец" и "Харьковская", – говорится в сообщении.

На место чрезвычайного происшествия направляются все необходимые службы. О возобновлении работы метро в КГГА пообещали сообщить дополнительно.

По состоянию на 22:47 в КГГА обновили информацию о произошедшей в метро трагедии. Там отметили, что движение последних поездов осуществляется "зеленой линией" на станцию "Харьковская"

"Станции "Вырлица", "Бориспольская", "Красный хутор" начнут свою работу завтра, 10 марта, в соответствии с установленным режимом работы. Следственно-оперативная группа еще работает на месте инцидента. Пока известно, что пассажир погиб. Все обстоятельства выясняют правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Накануне, 8 марта, в Киеве произошел пожар в лицее №170, расположенном в Оболонском районе по улице Северной. К счастью, жертв и пострадавших не было.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 7 марта, из-за ракетной атаки со стороны страны-террориста РФ частично не работала городская подземка. После отмены воздушной тревоги на некоторых станциях наблюдались большие очереди.

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