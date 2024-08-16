В Киеве загорелся серьезный пожар: горит многоэтажка на Троещине. Фото и видео
В пятницу, 16 августа, на киевской Троещине возник серьезный пожар в многоэтажном жилом доме. Огонь охватил сразу несколько квартир.
Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA. Информации о пострадавших пока нет.
На месте происшествия работают спасатели и пожарные бригады, пытающиеся взять ситуацию под контроль и остановить распространение огня на другие дома.
Причины пожара пока неизвестны. Жителей дома эвакуируют для их безопасности.
Напомним, в Подольском районе Киева в четверг, 15 августа, произошел пожар на третьем этаже административного здания. Спасатели тушили огонь на площади в 10 квадратных метров.
В Оболонском районе Киева произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Во время тушения огня спасатели вывели на свежий воздух трех человек.
Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли девушку.
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