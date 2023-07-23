В Киеве загорелась многоэтажка: видео с места

В Соломенском районе Киева в воскресенье, 23 июля, произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Предварительно огонь возник в квартире на 10 этаже.

Видео дня

Об этом сообщили в соцсетях. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Соломенском районе в многоэтажке по улице Эрнста в одной из квартир произошел сильный пожар. По информации от очевидцев, огонь перевернулся уже этажом выше", – говорится в сообщении.

Судя по видео, возгорание возникло в квартире на 10 этаже. Причину возгорания установят эксперты.

Напомним, в Киеве в пятницу, 21 июля, на территории Гидропарка возник пожар. По предварительной информации, загорелось одно из зданий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Кисловка Киевской области ночью четверга, 20 июля, произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Спасатели тушили огонь на площади в 500 квадратных метров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!