В Киевской области ночью горел монастырь московского патриархата. Фото

В селе Кисловка Киевской области в ночь на четверг, 20 июля, произошел пожар в монастыре Украинской православной церкви московского патриархата. Спасатели тушили огонь на площади в 500 квадратных метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причины возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, информация о пожаре в селе Кисловка по улице Содовой к ним поступила 20 июля в 22:50.

"По прибытию спасателей установлено, что горит кровля женского монастыря в честь Святых Царственных мучеников Белоцерковской епархии Украинской православной церкви московского патриархата на площади 500 кв. м. Пожар был локализован в 0:34 и ликвидирован в 0:56", – рассказали в пресс-службе.

Спасатели добавили, что для тушения пожара было задействовано 12 единиц техники и 46 человек личного состава.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в пятницу, 21 июля, на территории Гидропарка возник пожар. По предварительной информации, загорелось одно из зданий.

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