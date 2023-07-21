В Киеве на территории Гидропарка произошел сильный пожар. Фото и видео

В Киеве в пятницу, 21 июля, на территории Гидропарка возник пожар. По предварительной информации, загорелось одно из зданий.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Информации о пострадавших пока не поступало (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Гидропарке – пожар. Предварительно горит "Игропарк". Подробности уточняются", – рассказал наш собеседник.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть, что загорелось одноэтажное здание на территории парка. Кроме того, на Броварском проспекте образовалась большая пробка в сторону правого берега, которая начинается от станции метро "Левобережная". Стоит добавить, что дым от пожара был виден в нескольких районах столицы.

Напомним, в Днепровском районе столицы в воскресенье, 9 июля, произошел масштабный пожар на Броварском проспекте. По предварительной информации, в АЗС въехал автомобиль, произошло возгорание, три человека пострадали. В 16:35 пожар был ликвидирован на площади 1500 кв. м.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева в среду, 19 июля, во время движения загорелся грузовой автомобиль. Событие произошло на улице Академика Заболотного.

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