В Киеве зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции: госпитализированы 14 детей

В Киеве зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. В медучреждения столицы госпитализированы 14 детей.

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Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в городе Киев. В данный момент в гостинице, где жили дети, проводится внеплановая проверка.

"В Главное управление Госпродпотребслужбы Киева 14 июня поступило письмо-сообщение Государственного учреждения "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" о регистрации 14 случаев заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей, прибывших в одну из гостиниц города Киева. Все больные дети госпитализированы", – говорится в сообщении.

Специалисты производят отбор образцов сырья для лабораторных исследований, проб воды, смывов из объектов окружающей среды, бактериологическое исследование персонала на наличие кишечных инфекций. В ходе инспектирования на мощности выявлены нарушения законодательства о пищевых продуктах.

"Для локализации, ликвидации вспышки и предотвращения дальнейшего распространения инфекции, представляющей угрозу здоровью, приняты все необходимые меры. Подготовлены решения о временном прекращении производства и/или оборота пищевых продуктов, предписание об устранении нарушений требований законодательства о пищевых продуктах. Эпидемиологическое расследование продолжается . О результатах будет сообщено дополнительно", - подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Напомним, что несколько месяцев назад в одной из гостиниц Киева зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции (сальмонеллеза). В результате употребления блюд из яиц заболело десять человек, среди которых есть иностранцы.

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