В Киеве зафиксировали случай бешенства у кошки: известны подробности

В Киеве был зафиксирован случай бешенства у кошки. Жительница столицы нашла ее в городе Боярка Киевской области и приютила у себя дома.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в столице. По словам владелицы, животное людей не кусало.

"Сообщаем о случае бешенства у кошки. По информации Объединения ветеринарной медицины в городе Киеве, в отдел по борьбе с бешенством животных 29 января 2023 года был доставлен труп кошки. При опросе владелицы выяснено, что около трех недель назад она нашла 2 кошек в городе Боярка и приютила у себя дома, в Киеве на Отрадном", – рассказали в полиции.

Сообщается, что оба животных содержались в клетке. С 27 января у одной из кошек отмечалось неадекватное поведение – нервные проявления, неспровоцированная агрессия. Кроме того, она стала отказываться от воды и пищи. 29 января при транспортировке в отдел по борьбе с бешенством кошка умерла.

По результатам проведенных лабораторных исследований установлен положительный диагноз на бешенство. В пресс-службе добавили, что вторая кошка получает курс вынужденной вакцинации.

Следует отметить, что в случае укуса животным необходимо обильно промыть рану водой с мылом и обратиться к врачу.

"Чтобы предотвратить заражение животных бешенством, им нужно ежегодно делать профилактические прививки, а также соблюдать правила содержания", – резюмировали в пресс-службе КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева зарегистрировали случай бешенства у животного. Заболевание обнаружили у бездомного кота.

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