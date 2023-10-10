В Киеве задержали женщину, которая пьяной ездила с поддельным водительским удостоверением и чуть не сбила пешехода. Фото

В Дарницком районе Киеве задержали водителя легковушки, которая едва не сбила мужчину. Как оказалось, у женщины были признаки алкогольного опьянения, а также она была лишена водительских прав и имела при себе поддельные документы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушительнице выписали штраф на сумму 51 тысячу гривен.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение, что в Дарницком районе мужчину чуть не сбила водитель автомобиля Peugeout.

"Полицейские прибыли на место, где увидели указанное транспортное средство и остановили его. Проверив документы у 35-летней женщины, инспекторы обнаружили признаки подделки водительского удостоверения и установили, что гражданка лишена права управления. от прохождения медицинского осмотра последняя отказалась", – уточнили в пресс-службе.

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На нарушительницу составили админпротокол по факту управления машиной в состоянии опьянения лицом, которое дважды в течение года подвергалось взысканию за управление в состоянии опьянения (штраф 51 тысяча гривен). В дальнейшем полицейские передали гражданку следователям, прибывшим на место.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева правоохранители остановили водителя, который, возможно , на глазах у инспекторов съел наркотики. Сам мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.

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