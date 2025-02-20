В Киеве задержали мужчину, который 'заминировал' здание в правительственном квартале. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который "заминировал" здание в правительственном квартале. Им оказался житель Соломенского района города.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, на спецлинию "102" позвонил мужчина и сообщил о заложенной взрывчатке в одном из зданий правительственного квартала. Полицейские и взрывотехники проверили помещение и близлежащую территорию – информация не подтвердилась.

"В ходе дальнейших розыскных действий оперативники установили, что ошибочный звонок совершил 38-летний житель Соломенского района. Последний в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить свои действия", – уточнили в пресс-службе.

По факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва, угрожающего гибелью людей или другими тяжелыми последствиями, начато уголовное производство. Задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который, по информации следствия, "заминировал" один из ТРЦ города. По словам злоумышленника, таким образом он решил отомстить охранникам заведения из-за конфликта.

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