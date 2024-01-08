В Киеве выросло количество жертв ракетной атаки 2 января: в больнице скончался мужчина

В Киеве увеличилось количество жертв ракетной атаки страны-террориста РФ 2 января. От полученных травм в больнице скончался один из пострадавших.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Враг целенаправленно убивает мирное население Украины.

"В больнице скончался один потерпевший во время ракетной атаки на столицу 2 января. Это третья жертва в доме пострадавшего от атаки в Соломенском районе. Всего сегодня в стационарах медучреждений Киева находятся 22 человека из тех, кого госпитализировали 29 декабря и 2 января. Один из них – в тяжелом состоянии", – сообщил Кличко.

Напомним, страна-агрессор Россия утром 2 января атаковала Киев ракетами, в том числе аэробалистическими "Кинжалами", попав в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. Еще в нескольких районах попадали обломки сбитых целей – на жилые дома и открытую территорию есть пострадавшие.

Кроме того, в результате ракетных обстрелов 2 января в Киевской области пострадали несколько районов. На Фастовщине было ликвидировано возгорание жилого дома, два человека погибли.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 2 января, во время массированной атаки РФ на Украину одна из вражеских ракет попала в больницу в Киеве, где проходят реабилитацию воины Вооруженных сил Украины, получившие ранения и травмы на фронте. К счастью, ракета не взорвалась, однако та ее часть, застрявшая в полу первого этажа, имела боевую часть.

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