В Киеве вспыхнул сильный пожар: столб дыма виден во всю Троещину. Фото и видео

На Троещине в Киеве вечером в понедельник, 3 июня, вспыхнул сильный пожар, на весь район был виден сильный дым. По предварительным данным, горело складское помещение.

По данным источников OBOZ.UA в правоохранительных органах, пожару сразу был предоставлен повышенный ранг. На месте инцидента работают спасатели.

По информации наших собеседников, пострадавших в результате ЧП нет.

На официальном Telegram-канале Киевской городской государственной администрации по улице Николая Закревского в Деснянском районе горит складское помещение.

"По информации Департамента муниципальной безопасности, ориентировочная площадь пожара – 2000 м.кв. На месте работают аварийно-спасательные службы", – говорится в сообщении КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 мая в Дарницком районе Киева произошел пожар на автостоянке. Огнем было охвачено около 30 легковых автомобилей, 10 мотоциклов и 1 автобус.

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