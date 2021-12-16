В Киеве во время пожара в многоэтажке погиб мужчина

Олег Тимченко
Происшествия
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Спасатели оперативно затушили пожар в квартире

В Соломенском районе Киева в четверг, 16 декабря, произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома. В результате происшествия погиб мужчина.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Инцидент случился на улице Ушинского, 40 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Пожар возник в Соломенском районе.

"К спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире, расположенной на шестом этаже жилого дома на улице Ушинского. Во время тушения возгорания спасатели обнаружили тело мужчины. В 12:00 пожар был ликвидирован. Обстоятельства и причины возникновения огня установит следствие", – рассказал наш собеседник.

Видео дня
Пожар возник в квартире на шестом этаже.

Как сообщил Telegram-канал Киев Оперативный, погибшим оказался мужчина, 1951 года рождения, который снимал эту квартиру.

Напомним, в Соломенском районе столицы 10 декабря произошел масштабный пожар в складском помещении. Спасатели эвакуировали шесть человек.

В Деснянском районе столицы 14 декабря возник пожар на 8 этаже жилого дома. Во время тушения огня спасатели эвакуировали 13 человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что при въезде в город Ирпень Киевской области во время движения загорелась маршрутка.

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