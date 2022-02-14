В Киеве вспыхнул пожар в гимназии: спасатели всю ночь сражались с огнем. Фото и видео

В ночь на понедельник, 14 февраля, в Святошинском районе столицы горел корпус Киевской гимназии восточных языков. С пожаром боролись более полусотни спасателей, он обошелся без жертв.

ЧП произошло около 01:20 по улице Львовской, 25. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По данным спасателей, возгорание возникло на кровле и распространилось на последний этаж трехэтажного корпуса учебного заведения.

Видео дня

К тушению сильного пожара были привлечены 60 спасателей и 16 единиц спецтехники от столичного управления ГСЧС.

Там отметили: тушение пожара усложнялось тем, что здание гимназии – старой застройки с деревянными конструкциями и перекрытиями. Это способствовало быстрому распространению огня.

Локализовать пожар на площади 2 тыс. кв. м спасателям удалось около 03:30. Уже через час огненную стихию взяли под контроль, полностью потушив горящий корпус гимназии.

Жертв и пострадавших в результате ночного чрезвычайного происшествия в гимназии нет. Ее причины будут выяснять во время расследования правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 февраля столичные спасатели ликвидировали пожар в квартире многоэтажки на улице Ломоносова. В результате этого ЧП в Оболонском районе погиб пожилой мужчина.