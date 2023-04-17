В Киеве возле ТРЦ "Гулливер" Mercedes, после столкновения с КИА, отбросило на пешеходную зону. Видео

В Печерском районе Киева в понедельник, 17 апреля, столкнулись автомобиль KIA и Mercedes. В результате ДТП последний отбросило на пешеходную часть дороги, где машина сбила несколько ограничительных столбиков.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Авария произошла на Спортивной площади (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"У ТРЦ "Гулливер" произошло жуткое ДТП. По словам свидетеля, женщина на КИА проехала на красный свет и врезалась в Mercedes. У нее в машине был ребенок. К счастью, обошлось без жертв", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть последствия ДТП, в частности, в результате столкновения Mercedes отбросило на пешеходную часть дороги, где машина сбила несколько ограничительных столбиков. Причины и обстоятельства аварии установят правоохранители.

Напомним, в Киевской области с 1 января по 31 марта зафиксировали 338 аварий с потерпевшими. К сожалению, в результате ДТП за первые три месяца 2023 года на дорогах региона погибли 39 человек. Самой распространенной причиной смертельных приключений является превышение скорости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в воскресенье, 16 апреля, правоохранители обнаружили 39 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, на Пасху в регионе произошло 11 ДТП.

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