В одном из районов Киева произошел пожар и раздались взрывы: есть пострадавший. Фото и видео

В Голосеевском районе Киева во вторник, 28 февраля, возникло возгорание в отдельно стоящем здании. Во время пожара, который спасатели оперативно потушили, было слышно несколько взрывов.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. На месте происшествия работают спасатели и полицейские (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Пожар в отдельно стоящем здании в Голосеевском районе. На месте пожара раздаются взрывы, предварительно – кислородные баллоны. Все службы уже на месте. Один человек пострадал", – написал Кличко.

В социальных сетях сообщили, что звуки взрывов были слышны далеко от места происшествия. Позже мэр уточнил, что спасатели оперативно потушили огонь. Причины возгорания установят правоохранители.

Напомним, в селе Здвижовка Киевской области в воскресенье, 26 февраля, произошел взрыв газа в частном доме, почти полностью уничтожившем его. В результате один человек получил ожоги и был госпитализирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе Киевской области в понедельник, 27 февраля, произошел взрыв. В результате происшествия была разрушена котельная.

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