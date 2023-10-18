В Киеве возле станции метро "Голосеевская" произошел масштабный пожар в отселенном доме. Фото и видео

В Киеве в среду, 18 октября, произошел пожар в отселенном доме на проспекте Голосеевском, 72. По предварительной информации, огнем охватило территорию около 200 квадратных метров.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. На место происшествия прибыли спасатели, которые начали тушить огонь (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"По предварительной информации пожар возник в отселенном здании, расположенном на проспекте Голосеевском, 72. Огнем охватило территорию около 200 метров квадратных. Нам месте происшествия находятся огнеборцы и правоохранители. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

На опубликованных в сетях фото и видео можно увидеть последствия чрезвычайного происшествия.

Напомним, в селе Литки Киевской области в результате пожара сгорели дом, хозяйственное здание и автомобиль. К сожалению, от полученных травм погибла владелица дома, а ее муж получил ожоги тела разной степени. В городе Украинка Киевской области в четверг, 12 октября, произошел пожар в складском помещении с древесиной. Спасатели несколько часов тушили огонь на площади 1 тысячу квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева во вторник, 17 октября , произошел пожар в ресторане. Спасатели тушили огонь в заведении на улице Дмитровской, напротив Цирка.

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