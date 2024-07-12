В Киеве возле станции метро "Дорогожичи" столкнулись две легковушки, возникла пробка. Подробности и фото

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 12 июля, на пересечении улиц Щусева и Ильенко произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП на месте происшествия образовалась пробка.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят следователи.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на улице Щусева движение транспорта затруднено в направлении улицы Юрия Ильенко. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото можно увидеть последствия аварии. Судя по характеру повреждений можно предположить, что имело место лобовое столкновение машин. Информация о пострадавших или погибших пока не поступала.

Напомним, в Оболонском районе Киева в пятницу, 12 июля, произошла авария с участием грузовика, легковушки и троллейбуса. В результате ДТП возникла большая пробка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области пьяный водитель на скорости не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась и зацепила 15-летнюю девочку. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

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