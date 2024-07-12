В Киеве произошло тройное ДТП с участием троллейбуса, возникла пробка. Подробности, фото и видео

В Оболонском районе Киева в пятницу, 12 июля, произошла авария с участием грузовика, легковушки и троллейбуса. В результате ДТП возникла большая пробка.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"ДТП на перекрестке Вышгородской и Приорской улиц: "Газель" vs Citroen. В результате столкновения последнего выбросило на тротуар. Информация о потерпевших уточняется. А потом еще и троллейбус задел "Газель", – говорится в сообщении.

В пресс-службе патрульной полиции Киева информацию о факте ДТП подтвердили, однако не сообщили подробности. Правоохранители предупредили, что в связи с ДТП движение транспорта затруднено. Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Напомним, в Киеве будут судить пьяного скутериста, по вине которого погиб 24-летний мужчина. Злоумышленник внезапно выехал на соседнюю полосу и столкнулся с микроавтобусом, в результате чего его пассажир получил смертельную травму.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Яготин Киевской области мотоциклист на скорости врезался в автоцистерну, которая в момент столкновения разворачивалась на дороге. В результате аварии водитель двухколесного транспорта получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице.

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