В Киеве возле Индустриального моста легковушка на скорости влетела в остановку. Подробности, фото и видео

В Соломенском районе Киева легковушка на скорости влетела в остановку общественного транспорта. Авария произошла вблизи Индустриального путепровода.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"ДТП у Индустриального моста. Авто вылетело на остановку", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия аварии. По информации очевидцев, в результате дорожно-транспортного происшествия чудом никто не пострадал.

Напомним, в Киевской области за восемь месяцев 2024 года зарегистрировали 1278 ДТП с потерпевшими. К сожалению, за этот период на дорогах региона в результате аварий погибли 123 человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Клюки Киевской области водитель легковушки в состоянии алкогольного опьянения съехал в кювет, где машина опрокинулась на крышу. В результате ДТП погиб пассажир авто – 17-летний парень.

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