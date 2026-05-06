В Киеве возле Днепровской набережной в воде обнаружили тело мужчины. Подробности трагедии

В Дарницком районе Киева в воде вблизи Днепровской набережной обнаружили тело мужчины. Чтобы достать погибшего на берег задействовали катер спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, во вторник, 5 мая в 20:09 поступило сообщение об утоплении человека в Дарницком районе вблизи Днепровской набережной.

"В ходе проведения водолазно-поисковых работ, спасатели нашли утонувшего мужчину в 50 метрах от берега на глубине 4 метра. С помощью катера "Руслан Кошевой" погибшего доставили на берег и передали правоохранителям", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области спасатели подняли со дна водоема тело мужчины. Им оказался местный житель, который считался пропавшим без вести со 2 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области, на Киевском водохранилище, во время катания провалился под лед и утонул автомобиль. В результате трагедии погиб один человек, еще один – пропал без вести.

