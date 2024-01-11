Был на расстоянии 50 метров от берега: в Киеве водолазы спасли провалившегося под лед мужчину. Фото и видео

В Оболонском районе Киева в четверг, 11 января, водолазы спасли провалившегося под лед мужчину. Событие произошло на Верблюжьем заливе.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Киевлян призывали быть сознательными и удержаться от выхода на лед.

По словам спасателей, 11 января в 09:32 к ним поступило сообщение о том, что на Верблюжьем заливе в воде находится человек.

"По прибытию водолазы-спасатели обнаружили мужчину на расстоянии 50 метров от берега. Пострадавший был спасен с помощью специального снаряжения, ему оказали домедицинскую помощь и передали врачам", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что чрезвычайные ситуации на воде в столице учащаются, и потому спасатели призывают граждан быть сознательными и удержаться от выхода на лед.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в квартире заперся 1,5-летний мальчик, когда его 16-летняя сестра на минутку вышла в коридор. Чтобы помочь ребенку, на место вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе столицы водолазы спасли мужчину из ледяной ловушки. В результате быстрого поднятия уровня воды на проливе, гражданин оказался отрезанным от суши и чтобы не утонуть залез на дерево.

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