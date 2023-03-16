В Киеве водитель во время комендантского часа пьяным катался по улицам с боеприпасами в машине. Фото

В Святошинском районе Киева во время комендантского часа обнаружили водителя, который ездил ночью без спецпропуска. У него были признаки алкогольного опьянения, а в машине обнаружили боеприпасы.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На него склады админматериалы и передали следователям.

"Патрулируя в Святошинском районе инспекторы поздно вечером остановили автомобиль ВАЗ. Общаясь с 34-летним водителем, инспекторы сразу заметили у него признаки алкогольного опьянения. Гражданин прошел осмотр с помощью прибора Драгер, результат – 0,30 промилле", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, во время поверхностной проверки на водительском сидении полицейские обнаружили предметы, похожие на боевые патроны. Человек происхождения боеприпасов объяснить не смог. На него был составлен административный протокол за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и передали следователям.

Напомним, в Закарпатской области 54-летний мужчина хотел, чтобы его мобилизовали на войну против РФ. Когда же украинцу отказали в его просьбе, он расстроился, выпил алкоголь и угнал авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе в ночь с 3 на 4 октября произошла авария с участием двух легковушек. После этого якобы пьяный виновник ДТП, уехал, оставив на дороге собственного ребенка.

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