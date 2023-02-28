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Ранее судимый закарпатец угнал авто, расстроившись, что его не берут на фронт. Фото

София Закревская
Общество
2 минуты
1,3 т.
Ранее судимый закарпатец угнал авто, расстроившись, что его не берут на фронт. Фото

В Закарпатской области 54-летний мужчина хотел, чтобы его мобилизовали на войну против РФ. Когда же украинцу отказали в его просьбе, он расстроился, выпил алкоголь и угнал авто.

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Об этом пишет Zaxid.Net. Инцидент произошел еще 16 декабря 2022 на улице Независимости в центре города Тячев. Там Иван Роман сел в Volkswagen Golf, который стоял на улице с открытой дверью, и поехал на нем в Хуст.

По дороге в этот город в 29 километрах от того места, где был угнан автомобиль, мужчину задержали полицейские.

Ранее судимый закарпатец угнал авто, расстроившись, что его не берут на фронт. Фото

Дело вскоре было передано в суд, где закарпатец полностью признал свою вину. Он рассказал, что пришел в военкомат в Тячеве, потому что хотел, чтобы его забрали на войну, однако в призыве ему отказали.

После этого, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина, направляясь к вокзалу, увидел в салоне Volkswagen Golf свет. Он решил угнать авто, чтобы "поехать к девушкам в Хуст". По словам правонарушителя, после этого он намерен вернуть машину на место.

Ранее судимый закарпатец угнал авто, расстроившись, что его не берут на фронт. Фото
Ранее судимый закарпатец угнал авто, расстроившись, что его не берут на фронт. Фото

Судья расценил то, что Иван Роман находился за рулем под влиянием алкоголя как обстоятельство, отягчающее наказание. К тому же, задержанный уже имел проблемы с законом – в момент угона авто он как раз отбывал испытательный срок за аналогичное преступление.

Учитывая это, закарпатца признали виновным по ч. 2 ст. 289 УК (незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно). Ему назначили наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы. Так мужчина должен возместить 1,7 тыс. грн за проведение экспертиз.

Свой приговор он может оспорить в течение 30 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Фастове Киевской области 18-летний парень угнал автомобиль, а затем сжег его на берегу реки. Свой поступок он объяснил тем, что хотел развлечься.

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