Ранее судимый закарпатец угнал авто, расстроившись, что его не берут на фронт. Фото

В Закарпатской области 54-летний мужчина хотел, чтобы его мобилизовали на войну против РФ. Когда же украинцу отказали в его просьбе, он расстроился, выпил алкоголь и угнал авто.

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Об этом пишет Zaxid.Net. Инцидент произошел еще 16 декабря 2022 на улице Независимости в центре города Тячев. Там Иван Роман сел в Volkswagen Golf, который стоял на улице с открытой дверью, и поехал на нем в Хуст.

По дороге в этот город в 29 километрах от того места, где был угнан автомобиль, мужчину задержали полицейские.

Дело вскоре было передано в суд, где закарпатец полностью признал свою вину. Он рассказал, что пришел в военкомат в Тячеве, потому что хотел, чтобы его забрали на войну, однако в призыве ему отказали.

После этого, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина, направляясь к вокзалу, увидел в салоне Volkswagen Golf свет. Он решил угнать авто, чтобы "поехать к девушкам в Хуст". По словам правонарушителя, после этого он намерен вернуть машину на место.

Судья расценил то, что Иван Роман находился за рулем под влиянием алкоголя как обстоятельство, отягчающее наказание. К тому же, задержанный уже имел проблемы с законом – в момент угона авто он как раз отбывал испытательный срок за аналогичное преступление.

Учитывая это, закарпатца признали виновным по ч. 2 ст. 289 УК (незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно). Ему назначили наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы. Так мужчина должен возместить 1,7 тыс. грн за проведение экспертиз.

Свой приговор он может оспорить в течение 30 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Фастове Киевской области 18-летний парень угнал автомобиль, а затем сжег его на берегу реки. Свой поступок он объяснил тем, что хотел развлечься.

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