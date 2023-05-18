В Киеве водитель под наркотиками пытался скрыться от полиции: в салоне авто находился маленький мальчик. Видео

В Киеве правоохранители устроили погоню за автомобилем Mercedes-Benz, водитель которого нарушил ПДД. Как оказалось, в легковушке также находился маленький мальчик, а сам мужчина ездил с поддельным удостоверением и в состоянии наркотического опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали штрафов на сумму почти 55 тысяч гривен (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На днях, во время патрулирования на бульваре Николая Михновского, инспекторы остановили автомобиль Mercedes-Benz, двигавшийся полосой общественного транспорта. За рулем находился 35-летний мужчина, который во время общения нервничал и вел себя подозрительно. Полицейские проверили водителя и выяснили, что он лишен права управления. Во время рассмотрения дела водитель внезапно сел в авто и уехал", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские начали преследование и за несколько кварталов остановили легковушку и задержали водителя. Свой поступок он объяснил тем, что спешил домой. В салоне авто также находился малолетний мальчик. Патрульные сразу вызвали на место его мать и передали ей ребенка.

Во время общения с мужчиной было установлено, что водительское удостоверение, которое он предъявил для проверки, вероятно, поддельное. Кроме того, инспекторы обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения. Пройти медицинское освидетельствование нарушитель отказался.

На гражданина составили админпротоколы за невыполнение водителями требований об остановке (штраф 153 гривны), управление авто в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра, второй раз в течение года (штраф 34 000 гривен) и за управление транспортным средством лицом, лишенным такого права (штраф 20 400 гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белоцерковском районе Киевской области в понедельник, 24 апреля, автомобиль Hyundai, создавая аварийные ситуации на дороге, пытался скрыться от правоохранителей. Как оказалось, у водителя авто были признаки наркотического опьянения.

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