На Киевщине водитель под наркотиками пытался сбежать от полиции, создавая аварийные ситуации на дороге. Видео

В Белоцерковском районе Киевской области в понедельник, 24 апреля, автомобиль Hyundai, создавая аварийные ситуации на дороге, пытался скрыться от правоохранителей. Как выяснилось, у него были признаки наркотического опьянения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Белой Церкви. Правонарушителю выписали несколько штрафов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, утром Сквирское шоссе они заметили автомобиль Hyundai, водитель которого двигаясь по дороге, создавал аварийные ситуации. В частности, не включал показатели поворота во время маневрирования. Инспекторы подали ему сигнал об остановке машины.

"Однако, автовладелец не только игнорировал сигнал об остановке, включенные проблесковые маячки, но и начал ехать с большей скоростью. Водитель Hyundai пытаясь скрыться неоднократно создавал аварийные ситуации, проехал несколько перекрестков на запрещающие сигналы светофора, и на некоторых участках дороги двигался по встречной полосе", – уточнили в пресс-службе.

Машину нарушителя удалось остановить, заблокировав ее на дороге. За рулем авто находился 35-летний мужчина, у которого обнаружили признаки наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался.

На правонарушителя составили админматериалы за управление транспортом в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен), невыполнение водителем требования полицейского об остановке авто (лишение права управления машиной сроком до шести месяцев) и за проезд на запрещающий красный сигнал светофора (штраф 510 гривен) .

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители обнаружили водителя маршрутки, перевозившего пассажиров в состоянии наркотического опьянения. Событие произошло в Соломенском районе Киева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!