В Киеве водитель маршрутки зажал дверью руку ребенку и обматерил пассажиров. Фото

В Киеве на Троещине отличился хамским поведением водитель автобуса. Из-за своей невнимательности он травмировал руку ребенку, а на замечания пассажиров ответил бранью.

Инцидент произошел 14 июля на маршруте городского автобуса №21. Об этом сообщил Telegram канал Troeshcina и опубликовал соответствующее фото.

Отмечается, что водитель маршрутки не убедился, что все пассажиры вошли в салон и поспешил закрыть двери, зажав ими руку ребенка. Девочка перепугалась, а возмущенные таким поведением водителя пассажиры сделали ему замечание.

Однако, маршрутчик вместо того, чтобы чем-то помочь ребенку, или хотя бы попросить прощения, обматерил пассажиров.

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Неравнодушные киевляне просят помочь установить, кто из водителей этого маршрута был за рулем. По номеру автобуса это сделать трудно, поскольку он был размытым.

"Пожалуйста, сделайте известным водителя маршрутки №21. Не успевая посадить пассажиров, закрыл дверь, тем самым травмировал руку ребенку ... На замечание ответил матами ...", – написали в Telegram-канале.

Издание "Сегодня" сообщило, что мать девочки, Елена рассказала о состоянии ребенка.

"Водили к врачу. Есть синяк на руке. Слава Богу без ушиба. Но она очень испугалась! Он мог бы хотя бы извиниться, а не маты гнуть", – рассказала мать пострадавшей.

В редакции также отметили, что в КП "Киевпастранс" пообещали, что будут разбираться в этой ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель маршрутки курил в салоне и хамил пассажирам. КП "Киевпастранс" наказал этого водителя автобуса, который работал на маршруте № 56. Его перевели на должность, не связанную с перевозками людей.