В Киеве водитель легковушки протаранил автобус с пассажирами и скрылся, а затем употреблял алкоголь. Фото

В Киеве водитель легковушки въехал в автобус, в котором находились пассажиры, и уехал с места ДТП. Когда виновника аварии нашли, то у него были явные признаки алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили сразу несколько административных протоколов и отстранили от вождения.

"На днях около 20:00, на линию 112 поступило сообщение об автопроисшествии в Подольском районе. Водитель автомобиля ВАЗ совершил столкновение с транспортным средством "Рута", которое перевозило пассажиров, и уехал в неизвестном направлении. Мы оперативно прибыли на место, убедились, что никто не травмировался и начали поиски беглеца", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители, обследовав прилегающие территории, оперативно разыскали предполагаемого нарушителя. Во время общения водителем инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина признался, что употреблял алкоголь после совершения ДТП.

Напомним, в Голосеевском районе Киева пьяный водитель грузовика протаранил отбойник. В результате ДТП по дороге разбрасывало мешки с картофелем, который перевозил мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева правоохранители на блокпоста остановили водителя, у которого были признаки алкогольного опьянения. Как оказалось, он уже лишен прав на управление машиной из-за аналогичного нарушения, а в салоне нашли кастет.

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