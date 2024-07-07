В Киеве пьяный водитель грузовика протаранил отбойник: дорогу засыпало картофелем. Видео

В Голосеевском районе Киева пьяный водитель грузовика протаранил отбойник. В результате ДТП по дороге разбрасало мешки с картофелем, который перевозил мужчина.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили сразу два административных материала.

"В Голосеевском районе инспекторы заметили мешки с картофелем, разбросанными по проезжей части. Рядом стоял автомобиль Renault, имевший механические повреждения. Патрульные сразу остановились, чтобы выяснить, что произошло. Общаясь с водителем, мы установили, что он не справился с управлением и наехал на отбойник. Кроме того, полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили полицейские, водителя доставили в медицинское учреждение, где он согласился пройти признание – в его крови было обнаружено 2,79 промилле алкоголя. На мужчину составили протоколы за управление машиной в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и нарушение ПДД, которое привело к аварии (штраф 850 гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева правоохранители остановили водителя, нарушившего ПДД. Как оказалось, мужчина управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, а в салоне авто находились трое детей.

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