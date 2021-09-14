В Киеве водитель Chevrolet сбил ребенка на переходе и уехал с места ДТП. Фото

В Киеве в понедельник, 13 августа, автомобиль Chevrolet наехал на малолетнего мальчика и уехал с места ДТП. Ребенка с травмой ноги госпитализировали в Охматдет.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы.

"Как рассказали очевидцы, легковушка наехала на мальчика, 2011 года рождения, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу. Прохожие успели запомнить номера и модель автомобиля", – уточнил наш собеседник.

В пресс-службе патрульной полиции Киева рассказали, что во вторник, 14 сентября, на улице Северо-Сырецкой правоохранители заметили автомобиль, который подпадал под ориентировку.

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"Своей причастности к произошедшему водитель не отрицал. По версии мужчины, он не понял серьезности ситуации, ведь ребенок пошел с дороги дальше. Для выяснения обстоятельств происшествия и квалификации действий водителя патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу", – добавили в полиции.

Отметим, за совершение ДТП, в результате которого есть пострадавшие, получившие травму средней тяжести, предусмотрена уголовная ответственность – до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Святошинском районе Киева в ночь с 13 на 14 сентября Volkswagen сбил мужчину на пешеходном переходе. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.

Водитель Mercedes-Benz, который протаранил в черте пгт Козин Обуховского района Киевской области автомобиль граждан Беларуси, после столкновения не только не остановился, но и на большой скорости скрылся с места ДТП. OBOZREVATEL узнал подробности происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева во вторник, 14 сентября, из-за столкновения автомобилей Lexus и грузовика DAF было заблокировано движение трамваев.