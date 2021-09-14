В Киеве авария с участием Lexus заблокировала движение трамваев. Фото

В Дарницком районе Киева во вторник, 14 сентября, столкнулись автомобили Lexus и грузовик DAF. Движение трамваев на этом участке дороги было заблокировано.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

"Автопроисшествие произошла прямо на трамвайных путях возле Дарницкого рынка – из-за этого движение электротранспорта было заблокировано в обе стороны. Водители Lexus и DAF отказались от оформления ДТП и самостоятельно договорились о возмещении ущерба. Помощь патрульных не понадобилась", – рассказал наш собеседник.

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На опубликованном Telegram-каналом dtp.kiev.ua фото можно увидеть, что легковушка получила механические повреждения и нуждается в ремонте. Почему водители не заметили друг друга, не сообщалось.

Напомним, водитель Mercedes-Benz, который протаранил в черте пгт Козин Обуховского района Киевской области автомобиль граждан Беларуси, после столкновения не только не остановился, но и на большой скорости скрылся с места ДТП.

Впоследствии он "разобрался" с пострадавшими. Мы узнали подробности происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева в ночь с 13 на 14 сентября Volkswagen сбил мужчину на пешеходном переходе. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.