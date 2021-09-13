Под Киевом Mercedes протаранил автомобиль: пострадавшие заявили, что претензий не имеют. Видео

В Козине Киевской области 12 сентября Mercedes на скорости протаранил легковой автомобиль. После этого элитный внедорожник скрылся с места происшествия.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Когда виновника аварии нашли он сообщил, что участники ДТП претензий друг к другу не имеют (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Инцидент произошел на дамбе в поселке Козин – после ДТП Mercedes скрылся, но через несколько часов машину нашли. Позднее и водителя внедорожника. Он сообщил, что женщина-владелец второго авто претензий не имеет – она подтвердила эти слова правоохранителям", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

Он добавил, что решение о том, будут ли открывать уголовное производство полицейские должны принять до конца дня, 13 сентября.

На видео, опубликованном Telegram-каналом Киев Оперативный, видно, что владелец элитного внедорожника даже не вышел из машины, чтобы узнать о состоянии людей, которые находились в другом транспорте. Сообщается, что также в этой машине находилось трое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева в ночь с 12 на 13 сентября произошла авария с участием Ravon и внедорожника Mazda. В результате происшествия пострадала 14-летняя пассажирка последнего автомобиля.