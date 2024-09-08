В Киеве водитель авто врезался в коляску с 3-летним ребенком на пешеходном переходе. Фото и видео

В воскресенье, 8 сентября, в Голосеевском районе Киева автомобиль врезался в коляску с 3-летним ребенком. Отец с сыном как раз пересекал дорогу на пешеходном переходе на зеленый свет.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Сейчас". Отмечается, что водитель не пропустил людей и въехал прямо в коляску.

По данным СМИ, сейчас ребенка доставили в "Охматдет". Предварительно у него закрытая черепно-мозговая травма и подозрение на перелом носа.

По данным Патрульной полиции, с 1 января по 31 июля 2024 года в Киеве произошло 1150 аварий (1045 – за аналогичный период 2023 года). Погибли 45 человек (62 человека – в 2023), травмировались 589 (546 человек – в 2023).

Напомним, что на станции метро "Демиевская" в Киеве 8 сентября произошла крупная авария. В результате ДТП госпитализирован один человек, еще один оказался зажатым в салоне. Движение по улице затруднено в направлении центра столицы, заявили в Патрульной полиции Киева.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 сентября вблизи села Скибин произошла авария с участием двух грузовиков. В результате аварии был перекрыт проезд в направлении Чернигова.

– 3 сентября в Киеве легковушка на скорости въехала в отбойник. В результате ДТП его металлическая часть оказалась в салоне автомобиля.

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