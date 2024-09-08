В Киеве на Демеевской произошло серьезное ДТП: одного человека госпитализировали, другого зажало в салоне. Фото и видео

В Киеве в воскресенье, 8 сентября, в районе станции метро "Демеевская" произошла большая авария. Вследствие ДТП госпитализирован один человек, еще один оказался зажатым в салоне.

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Видео с места аварии опубликовали местные паблики. По данным СМИ, два человека пострадали в результате ЧП.

Движение по улице затруднено в направлении центра столицы, заявили в Патрульной полиции Киева.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на проспекте Голосеевском движение транспорта затруднено в направлении центральной части города", – говорится в сообщении.

Правоохранители призвали водителей учесть это при планировании маршрута.

Других подробностей аварии в полииции не озвучили.

По данным Патрульной полиции, с 1 января по 31 июля 2024 года в Украине на подконтрольной правительству территории произошло 13 819 ДТП (в 2023 году за аналогичный период – 12 609).

Вследствие этих аварий погибли 1568 человек (за аналогичный период 2023 года – 1610), еще 17381 человек травмированы (за аналогичный период 2023 года – 15838).

В Киеве за указанный промежуток времени 2024 произошло 1 150 аварий (1045 – за аналогичный период 2023 года). Погибли 45 человек (62 человека – в 2023), травмировались 589 (546 человек – в 2023).

Как сообщал OBOZ.UA, утром в Голосеевском районе Киева на территории АТП раздался мощный взрыв. Разрушено двухэтажное здание, погибли два человека.

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