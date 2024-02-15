В Киеве во время тревоги прогремели взрывы: работают силы ПВО

Страна-агрессор Россия во время массированной атаки по Украине утром 15 февраля направила ракеты и на Киев. Около 06:15 в городе раздались громкие взрывы.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко. Он отметил, что в столице работает противовоздушная оборона, и призвал людей не покидать своих укрытий.

Перед тем в Воздушных силах ВСУ предупредили, что вражеские ракеты движутся на Киев – сначала с Житомирщины, а затем и с Черниговщины.

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Как сообщал OBOZ.UA, 7 февраля Россия тоже атаковала Киев ракетами, убив четырех и ранив около 40 человек. Тогда в результате обстрела в столице частично исчез свет, из-за падения обломков возник пожар. Впоследствии количество жертв этой атаки увеличилось – в больнице скончалась женщина.