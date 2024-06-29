В Киеве во время движения загорелась маршрутка. Подробности, фото и видео

В Голосеевском районе Киева в субботу, 29 июня, в движении загорелся маршрутный автобус. По предварительной информации, никто не пострадал.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины возгорания установят правоохранители.

"Горит целый автобус на Голосеево… Были ли внутри люди – неизвестно", – говорится в сообщении.

На опубликованном в сети видео можно увидеть последствия чрезвычайного происшествия. Из своих источников OBOZ.UA стало известно, что на место уже работают спасатели, а также находятся правоохранители и врачи. По предварительной информации, никто не пострадал.

Напомним, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области произошел пожар в многоэтажном доме. Предварительно она случилась из-за взрыва аккумулятора, который в тот момент заряжался.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в четверг, 27 июня, во время движения возникло возгорание в трамвае. В результате чрезвычайного происшествия временно останавливали движение общественного электротранспорта.

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