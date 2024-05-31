В Киеве во время движения загорелась легковушка: огнем охватило мотор. Фото и видео

В Киеве в пятницу, 31 мая, на Брестском проспекте во время движения загорелась легковушка. Событие произошло возле одноименной станции метро.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Причину пожара установят эксперты.

"На Берестейском проспекте во время движения загорелась легковушка Skoda. Событие произошло возле одноименной станции метро. Водитель машины пытался потушить огонь огнетушителем, но окончательно пожар был ликвидирован спасателями", – рассказал корреспондент.

Следует добавить, что огонь возник в моторном отсеке машины. Предварительно, в результате происшествия пострадавших нет.

Напомним, в Оболонском районе Киева в среду, 22 мая, произошел пожар на станции технического обслуживания автомобилей. Огнем охватило два ангара площадью 300 квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в понедельник, 27 мая, предварительно произошел пожар на автостоянке. Предварительно огнем было охвачено около 30 легковых автомобилей, 10 мотоциклов и 1 автобус.

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