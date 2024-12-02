В Киеве во время движения прямо на трамвайном пути загорелась легковушка. Подробности и видео

В Дарницком районе Киева в понедельник, 2 декабря, во время движения прямо на трамвайном пути загорелся легковой автомобиль. Событие произошло на улице Привокзальной.

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Обстоятельства и причины возгорания установят правоохранители. Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Утром в Дарницком районе на улице Привокзальной во время движения на трамвайном пути загорелся автомобиль. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, быстро потушившие пожар. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал", – рассказали в пресс-службе.

На опубликованных в соцсети фото и видео можно увидеть последствия происшествия. В частности, несмотря на оперативные действия спасателей, машина сгорела дотла и восстановлению не подлежит.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, вблизи города Обухов в Киевской области во время движения загорелся автомобиль Peugeot. По предварительной информации, это произошло в результате технической неисправности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в субботу, 16 ноября, во время движения загорелся маршрутный автобус. Событие произошло возле станции метро "Академгородок".

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